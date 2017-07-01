اليابان ترسل رائد فضاء إلى القمر في 2030

طوكيو (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، أنها تنوي إرسال أحد روادها إلى القمر قرابة عام 2030 ضمن مهمة دولية.

وسبق أن نوقش الأمر مراراً في الآونة الأخيرة، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها اليابان رسمياً رغبتها في إرسال أحد رجالها إلى أبعد من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، وفقاً لمتحدث باسم الوكالة.

ولا تنوي اليابان أن تصمم وحدها المركبة الفضائية اللازمة لهذه الرحلة، بل اقترحت أن تكون المهمة ثمرة تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة. فوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» التي تركز جهودها على إرسال رواد إلى كوكب المريخ في الثلاثينيات من القرن الحالي، تفكّر في مهمة قمرية تكون أشبه بمرحلة تمهيدية للمغامرة المريخية المرتقبة.

وستقدم اليابان يد العون في هذا البرنامج، واضعة تقنياتها في خدمتها، مقابل أن ترسل أحد روادها إلى سطح القمر.

ويعزّز هذا الطموح الياباني المنافسة الآسيوية في مجال الفضاء التي خطت فيها الصين والهند خطوات كبيرة.