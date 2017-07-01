اليابان ترسل رائد فضاء إلى القمر في 2030

طوكيو (أ ف ب)
أعلنت وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، أنها تنوي إرسال أحد روادها إلى القمر قرابة عام 2030 ضمن مهمة دولية.
وسبق أن نوقش الأمر مراراً في الآونة الأخيرة، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها اليابان رسمياً رغبتها في إرسال أحد رجالها إلى أبعد من محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، وفقاً لمتحدث باسم الوكالة.
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وستقدم اليابان يد العون في هذا البرنامج، واضعة تقنياتها في خدمتها، مقابل أن ترسل أحد روادها إلى سطح القمر.
ويعزّز هذا الطموح الياباني المنافسة الآسيوية في مجال الفضاء التي خطت فيها الصين والهند خطوات كبيرة.