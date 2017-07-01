كاتي بيري تعلن جولتها في أستراليا

سيدني (د ب أ)
أعلنت نجمة البوب الأميركية كاتي بيري، أمس الجمعة، في سيدني، جولتها في أستراليا العام المقبل، والتي سوف تقدم خلالها أغاني ألبومها الجديد «ويتنس».
جاء هذا الإعلان من جانب بيري في عملاق البيع بالتجزئة «مير» في سيدني الذي وقع عقداً على أن يكون الراعي الرئيس لجولتها التي ستشمل خمس مدن من 24 يوليو وحتى 14 أغسطس في 2018.
|
وقالت للمعجبين الذين كانوا يصرخون: «كل مرة آتي فيها إلى أستراليا أستمتع للغاية.. أنتم تحبون أن تعيشوا الحياة».
|
وقدمت بيري 23 عرضاً في أستراليا في جولتها الماضية في 2014.