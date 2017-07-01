كاتي بيري تعلن جولتها في أستراليا

سيدني (د ب أ)

أعلنت نجمة البوب الأميركية كاتي بيري، أمس الجمعة، في سيدني، جولتها في أستراليا العام المقبل، والتي سوف تقدم خلالها أغاني ألبومها الجديد «ويتنس».

جاء هذا الإعلان من جانب بيري في عملاق البيع بالتجزئة «مير» في سيدني الذي وقع عقداً على أن يكون الراعي الرئيس لجولتها التي ستشمل خمس مدن من 24 يوليو وحتى 14 أغسطس في 2018.

اعتلت بيري المسرح في مير أمام المعجبين الذين اصطفوا لساعات لرؤيتها. وقالت إنها في غاية السعادة لإقامة حفلات لها في أستراليا.

وقالت للمعجبين الذين كانوا يصرخون: «كل مرة آتي فيها إلى أستراليا أستمتع للغاية.. أنتم تحبون أن تعيشوا الحياة».

وأضافت: «أريد أن أتواصل معكم وأطل عليكم، ليس فحسب لكي أقدم أغاني ألبوم وأرحل، آمل أن تكون الجولة بمثابة مزيج من الخروج من نمط الحياة الرتيبة إلى ألوان من البهجة».

وقدمت بيري 23 عرضاً في أستراليا في جولتها الماضية في 2014.