3 طرق علمية لإنقاذ الأرض من الكويكبات التي تهددها

أ ف ب

يحتفل العالم اليوم 30 يونيو باليوم العالمي للكويكبات حيث يقام 700 حدث في 190 بلداً، وفقاً للمنظمين. ويتحدث علماء فضاء عن أنواع الكويكبات والمخاطر التي يمكن أن تشكّلها على سكان الأرض.

وبعيداً عما يقوم به أبطال أفلام الخيال العلمي الذين ينقذون حياة البشر من نهاية كارثية ويدمرون الأجرام الفضائية التي توشك أن تضرب الأرض، فإن درء خطر هذه الأجرام يبقى في الحقيقة عملية معقدة أكثر من ذلك بكثير.

فطريقة التخلّص من جرم ما متجه إلى الأرض أو التقليل من أضراره تختلف باختلاف حجمه والوقت المتاح قبل وصوله.

ويقول ايان كارنيلي المسؤول في وكالة الفضاء الأوروبية «الطريقة الوحيدة لتجنب الأضرار الناجمة عن ارتطام أجرام يقل قطرها عن خمسين متراً بالأرض هي تعيين المنطقة التي سيقع فيها هذا الارتطام، وإجلاء السكان منها، إذ إن الأضرار ستكون مقتصرة على هذه المنطقة فقط».

أما إن كان الجرم أكبر، ما يعني أن ضرر ارتطامه أشمل، فينبغي حرفه عن مساره أو التخلص منه كي لا يصطدم بالأرض.