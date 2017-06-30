قطر: نعمل مع الأميركيين والكويتـيين لإعداد «ردود ملائمة» للمطالب

عواصم (الاتحاد، وكالات)
أعلنت قطر أمس الخميس إنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة مطالب قدمتها دول عربية تتهم الدوحة بدعم الإرهاب. وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري للصحفيين في واشنطن «بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأميركيين والكويتيين لإعداد (ردود) ملائمة... للقائمة التي قدمت لنا». وأضاف قائلا «ينبغي أن تكون المفاوضات في ظل الأجواء الصحيحة. ينبغي أن نهيئ الأجواء أولا قبل أن نجري هذه المفاوضات».
يأتي ذلك بعد أن قالت الدوحة في وقت سابق أمس في بيان لوزارة الخارجية إنها مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، غير أن «بعض المطالب تجافي المنطق». من جانبها تساءلت الإمارات «هل الطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب أمر غير واقعي؟، وهل الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة «الإخوان» غير منطقي، وللجماعة تاريخ من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية، مؤكدة أن مهلة المطالب الـ13 تنتهي 3 يوليو وبعدها سيتم إعلان الرد المناسب.
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ولفت إلى أن الدول المقاطعة (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) ستدرس خطوة الرد المناسب بعد 3 يوليو. وقال إن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على المطالب على الرغم من صدور تصريحات سابقة اعتبروا من خلالها أن المطالب غير واقعية، إلا أنه رجح ألا يصدر أي رد فعل واضح من قبل الدوحة، وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام التي وضعتها الدول المقاطعة للرد على قائمة المطالب، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به، موضحاً أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططاً لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر.
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4 إجراءات مشددة إذا رفضت قطر المطالب
القاهرة (وكالات)
قالت مصادر عربية رفيعة المستوى لم تكشف عن هويتها إن الدول العربية المقاطعة لقطر تتجه نحو تشديد إجراءاتها في حال عدم استجابة الدوحة للمطالب التي تم تحديدها. ونسبت صحيفة «الأهرام» المصرية إلى هذه المصادر قولها إن الإجراءات المشددة الجديدة التي تم منح الدوحة 72 ساعة للاستجابة لشروطها تتضمن 4 محاور رئيسة هي «المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين، وتجميد ودائع قطر في دول المقاطعة». وأضافت أنه بمقتضى الإجراءات ستشمل القاعدة العسكرية الجديدة في البحرين، أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في الخليج، بكل ما يعنيه ذلك من متغيرات استراتيجية، لتحصين الخليج عربياً في مواجهة الأطماع الإيرانية والتركية بوجه خاص.