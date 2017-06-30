«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة اليومين المقبلين وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

هالة الخياط (أبوظبي)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز الـ49 درجة في بعض المناطق، على أن تستمر حالة الارتفاع في الحرارة اليوم وغدا السبت وبعد غد.

وينصح المركز بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، حيث يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام نهاراً، وتظهر بعض السحب على مناطق مختلفة من الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا نهاراً، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

وتوقع المركز، أن تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

وتستمر حرارة الطقس غدا، وبعد غد، ويكون شديد الحرارة بوجه عام نهاراً، ومغبر أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة تشكل السحب الركامية بعد الظهر على تلك المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا نهاراً على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحيانا في بحر عمان.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تأثير الرياح الجنوبية الشرقية، وهي نشطة السرعة على المناطق الشرقية والمثيرة للغبار والأتربة خلال اليومين المقبلين، وارتفاع الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية الغربية، واحتمال تشكل الضباب الخفيف على هذه المناطق.

وشهدت الدولة أمس، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً ومغبر أحياناً، وتراوحت درجات الحرارة في المناطق الداخلية بين 44 و49 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية بين 35 و43 درجة مئوية، وفي المناطق الجبلية بين 32 و39 درجة مئوية.

وسجلت محطات المركز أقل درجة حرارة أمس، في حميم بواقع 24.1 درجة مئوية، وتشكل الضباب أمس على كل من بني ياس، سويحان، عجمان، المنهاد، وطريق رأس الخيمة &ndash أم القيوين، فيما تشكل ضباب متقطع على مطار أبوظبي.