المحمود والهاجري بطلا شوطي «الرمز ملاك»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت لليوم الخامس على التوالي مسابقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بنسختها الرابعة، والتي تمتد منافساتها حتى يوم الجمعة المقبل في ميدان الفلاح، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، وسط مشاركة 2200 صقر وأكثر من 350 صقاراً وبمجموع جوائز 20 مليون درهم و56 سيارة لأبطال 71 شوطاً.

وأقيمت ضمن منافسات يوم أمس 10 أشواط ضمن مسابقة التلواح مقسمة على شوطين (رمز جير شاهين ملاك، محترفين)، و8 أشواط مقسمة بواقع 4 أشواط جير شاهين فرخ وجرناس «ملاك» وجير شاهين فرخ وجرناس «محترفين»، وسط مشاركة 193 صقراً.

وانطلقت المسابقات بشوط الرمز جير شاهين فئة الملاك والذي توج بلقبه خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري بصقره «سحيم» بزمن 17:318 ثانية، كما نجح من حصد المركز الثالث، وحل بعده سالم علي مرشد خميس المرر في المركز الثاني.

وأسفرت نتائج الشوط الأول لمنافسات جير شاهين فرخ «ملاك» عن فوز راشد زايد عبدالله المزروعي بالمركز الأول بصقره «قرطبة» بزمن 18:049 ثانية، وحل ثانيا وثالثا عامر مبارك مطر الخييلي، وفي الشوط الثاني من نفس المسابقة ظفر خالد بن ناصر الهاجري بلقب الشوط بصقره «عفريت» بزمن 17:923 ثانية، وتلاه طارق عبيد سلطان الشامسي وحميد سالم محمد الشامسي ثالثا.