بدء تنفيذ مرسوم ترامب حول الهجرة جزئياً

واشنطن (أ ف ب)

بدأ تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة أمس، بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل به جزئياً رغم اعتراض مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وفي وقت متأخر أول أمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن ينبغي أن يكون لهم علاقات وثيقة بأسرة أميركية أو علاقات رسمية بكيان أميركي حتى يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وحددت إرشادات وزارة الخارجية بشأن الحظر والتي تم توزيعها على جميع المواقع الدبلوماسية الأميركية العلاقات الأسرية الوثيقة بأن يكون المرء والدا أو زوجا أو طفلا أو ابنا أو ابنة أو صهرا أو زوجة ابن.

وقالت «الاتحاد للطيران» الإماراتية أمس، إن مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة مدرجة على القائمة أميركية لحظر السفر يمكنهم السفر على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة إذا كانت لديهم وثائق سفر سارية. وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران في بيان، إن الشركة مستمرة في قبول مواطني الدول الست ممن يحلمون وثائق سفر سارية وإن القبول يخضع، وفق الإجراءات المعتادة، لفحوصات تستكملها السلطات الأميركية في مكتب التخليص المسبق بمطار أبوظبي.