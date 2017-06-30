«سوريا الديمقراطية» تطوق الرقة بالكامل

عواصم (وكالات)

قطعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن أمس، المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم «داعش» من مدينة الرقة إلى بقية مناطق سيطرته في سوريا، مطوقة بذلك مدينة الرقة بالكامل، بعدما حذرت في وقت سابق من احتمال كبير بظهور مواجهات مفتوحة وقوية مع القوات التركية شمال غرب سوريا مما يقوض هجوم الرقة، ما ردت عليها أنقرة بتهديدها بالرد على أي إطلاق نار عبر الحدود، مؤكدة أنها لن تقف صامتة أمام أي أنشطة معادية لتركيا ترتكبها جماعات إرهابية في الخارج.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أمس، إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات، لتقطع بذلك آخر طريق كان يمكن لتنظيم «داعش» الانسحاب منه من مدينة الرقة باتجاه مناطق سيطرته في البادية السورية ومحافظة دير الزور في شرق البلاد. وبحسب المرصد، تقدمت هذه القوات من نقاط تواجدها جنوب الرقة إلى قريتي الكسب وكسرة عفنان، اللتين كانتا تحت سيطرة التنظيم. وبذلك، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وفق المرصد من «إكمال الطوق حول مدينة الرقة، ومحاصرتها بشكل كامل، عبر السيطرة على كامل القرى المقابلة لها جنوب نهر الفرات».

وتمكنت (قسد) حتى الآن من السيطرة على أربعة أحياء بالكامل هي المشلب والصناعة من الجهة الشرقية والرومانية والسباهية من الجهة الغربية. كما سيطرت على أجزاء من أحياء أخرى بينها حطين والقادسية (غرب) والبريد (شمال غرب) وبتاني (شرق).

وكانت (قسد) حذرت أمس، من اندلاع مواجهات مفتوحة مع تركيا في شمال غرب سوريا. وقال ناصر حاج منصور، إن القوات اتخذت قراراً بمواجهة القوات التركية «إذا هم حاولوا تجاوز الخطوط المعروفة» في المنطقة حول حلب، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار أمس الأول.