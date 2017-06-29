السيسي وخادم الحرمين يبحثان هاتفياً تحقيق أمن المنطقة

القاهرة (وام)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية سبل التنسيق والتشاور بين الجانبين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إنه تم خلال الاتصال الهاتفــي - الذي تلقاه السيسي من خادم الحرمين الشريفين الليلة قبل الماضية - مناقشة عدد مـــن القضايا ذات الاهتمـــام المشتـــرك بجانب بحث أوجـــه التعاون الثنائي وسبــل تدعيم العــلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة.