مقتل 18 انقلابياً في شبوة وصد هجوم صاروخي على مأرب

عقيل الحلالي (صنعاء)
اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي أمس الخميس صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية باتجاه مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في شرق اليمن.
وقال سكان في مأرب لـ«الاتحاد»، إن الدفاعات الجوية للتحالف العربي اعترضت صباح الخميس صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات، ودمرته في سماء المدينة المقر المؤقت لقيادة الجيش اليمني الوطني.
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وتناقلت وسائل إعلام محلية صوراً لصاروخ منفجر في سماء مدينة مأرب قالت إن الدفاعات الجوية للتحالف العربي دمرته صباح الخميس.
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