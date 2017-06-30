تدمير آليات عسكرية بضربات جوية غرب تعز مقتل 18 انقلابياً في شبوة وصد هجوم صاروخي على مأرب



تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 عقيل الحلالي (صنعاء) اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي أمس الخميس صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية باتجاه مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في شرق اليمن. وقال سكان في مأرب لـ«الاتحاد»، إن الدفاعات الجوية للتحالف العربي اعترضت صباح الخميس صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات، ودمرته في سماء المدينة المقر المؤقت لقيادة الجيش اليمني الوطني. وذكر الجيش اليمني في بيان مقتضب مساء الخميس، «أن منظومة الباتريوت أسقطت عند السادسة صباحاً صاروخاً باليستياً فوق سماء مدينة مأرب ودمرته دون حدوث أية أضرار». وتناقلت وسائل إعلام محلية صوراً لصاروخ منفجر في سماء مدينة مأرب قالت إن الدفاعات الجوية للتحالف العربي دمرته صباح الخميس. وتواصلت أمس الخميس المعارك بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في العديد من جبهات القتال بصرواح، حيث يواصل أنصار الشرعية تقدمهم الميداني لانتزاع السيطرة على مركز البلدة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن صنعاء. وأحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل للميليشيات غرب صرواح قبل أن تسيطر على مواقع عديدة للمتمردين على الطريق المؤدي إلى العاصمة صنعاء، منها موقع النصيب الأحمر الاستراتيجي. ... المزيد