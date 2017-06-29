إناث ديناصورات تحتضن بيضها مثل الدجاج

باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة علمية حديثة، أن إناث نوع من الديناصورات مغطى بالريش كانت تحتضن بيضها عند درجات حرارة مشابهة لتلك التي يفقس عندها بيض الدجاج، رغم أن وزنها كان يصل إلى مئة كيلوجرام.

ويطلق على هذه الديناصورات اسم «أوفيرابتوروسور» وهي من نوع «ثيروبودا»، وكان وزنها بين خمسين كيلوجراماً ومئة، وطولها بين متر و50 سنتيمتراً، ومترين، ولها منقار قوي مثل الببغاء، وكانت معظمها مكسوة بالريش. وتبين الدراسة أن إناث هذه الطيور الضخمة كانت تحتضن بيضها لتنقل الحرارة إليه وترفعها إلى ما بين 35 و40 درجة، علماً أن حرارة تفقيس بيض الدجاج هي 37,5 درجة. واستند فريق الباحثين الفرنسيين والصينيين إلى تحليل سبع متحجرات لبيض هذا النوع من الديناصورات عمرها 70 مليون سنة، عثر عليها جنوب الصين وبداخلها هياكل عظمية لأجنّة محفوظة.

وقال رومان أميو الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي «توصلنا إلى تحديد درجة الحرارة التي تشكلت عندها هذه العظام بالاستناد إلى تحليل نظائر الأكسجين».