السجن 3 سنوات لدبلوماسية هندية بتهمة التجسس لباكستان

نيودلهي (وكالات)

قضت محكمة بنيودلهي بالسجن ثلاث سنوات على دبلوماسية هندية تم توقيفها منذ 2010 ووجهت لها تهمة مد المخابرات الباكستانية بمعلومات سرية، وفقا لما أعلن محاميها أمس. وأعلن القضاء أمس الأول أن مادوري غوبتا (61 عاما) متهمة ب«التجسس وإرسال معلومات بطريقة سرية» لباكستان، البلد الخصم المجاور، عندما كانت سفيرة في إسلام آباد.

وستستأنف مادوري التي قضت قرابة السنتين في السجن قبل ان يطلق سراحها بكفالة، الحكم، وفقا لمحاميها.

وأضاف المحامي «لقد قضت 21 شهرا في السجن وكان يفترض أن يفرج عنها بالنظر للمدة التي قضتها داخل السجن».

ونقلت وكالة الأنباء الهندية «تراست اوف إينديا» أن غوبتا كانت لتسجن لمدة أطول، غير أن طبيعة المعلومات التي سربتها لم تكن عسكرية.