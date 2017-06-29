خلفان الغزال: «عاصمة الكتاب العالمية» تتويج لإنجازات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

قالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل:«إن حصول الشارقة على لقب عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، هو تتويج لإمارة الشارقة على إنجازاتها الكبيرة بكونها السبّاقة دائماً في العناية بمختلف فئات وشرائح المجتمع لاسيما الأطفال واليافعين، ليس فقط في الجوانب الصحية والبدنية بل أيضاً من النواحي المعرفية، والثقافية لتحقق التوازن المطلوب لإيجاد جيل سليم قادر على البناء والنهوض بمجتمعه ووطنه بمختلف المحافل»

وأضافت: «ترسم الشارقة من جديد إنجازاً مميزاً يضاف إلى سجل إنجازاتها الثقافية التي وضع أساسها المتين ورؤيتها الواضحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليبني جيلاً واعياً مثقفاً ومجهزاً بعدة العلم والمعرفة ليتمكن من تثبيت جذوره في أرض صلبة تساعده على النجاح والتميز، وإثبات حضوره محلياً وعالمياً بفكره المنفتح وثقافته الواسعة».

وأكدت الدكتور حصة الغزال أن غرس ثقافة القراءة والكتاب في نفوس الأطفال ضمن أولويات جميع المؤسسات في إمارة الشارقة والدولة، لنشكل بذلك مستقبلاً ينبئ بجيل جديد من المثقفين والكتاب والعلماء والأدباء الذين يحملون راية الوطن نحو الأمجاد