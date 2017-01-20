أبوظبي (الاتحاد)

في ديوانين شعريين جديدين، يقدم الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة قصتين رومانسيتين من واقع معايشة ذاتية، كما يوضح في مقدمة الكتابين.

الديوان الأول نبطي بعنوان «بدر التمام» والثاني فصيح بعنوان «أميرتي»، ويبدو أن الديوانين يكملان بعضهما من الناحية السردية والموضوع، بينما يحافظ العتيبة على أسلوبه الشعري في القصيدة التقليدية بنمطيها الفصيح والعامي، مع اعتماده على المفردات البسيطة والصورة الشعرية المتدفقة. ويكشف الشاعر في مقدمة ديوان «بدر التمام» أن الديوان يتكون من فصول رواية واقعية عاشها بكل ما في القلب من مشاعر الحب وفيض الحنين والحنان ويقول:»هذه الفصول تشرح مواقف وأحداثاً يمكن أن تشكل بناء رواية لا تعتمد على الخيال، بل تستقي من الواقع». ويشير أن «بدر التمام» هو رمز للحبيبة التي التقاها في لندن «فتفتح ورد الحب، وتوهجت جمرة القلب، وانطلق الغناء» وكل قصيدة في الديوان تشكل فصلًا جديداً وأحداثاً متواصلة يؤرخها الشاعر في قصائد، بما فيها حادثة إجراء عملية جراحية في يده، وبعد تمام شفائه يبدأ «بدر التمام» في الجفاء والصدود حيث يناجيه الشاعر بقصائد عذبة.

أما ديوان «أميرتي» فيركز على حادثة انقطاع الحبيبة عن الاتصال به لمدة شهر، بعد أن استمعت إلى أكاذيب الوشاة، ويصف الشاعر مشاعر الكبرياء والغضب والشقاء في الحب في ظل الجفاء والصدود. ويرى الشاعر أن «الشعر تسجيل لما يدور داخل النفس، وقد لا يهتم الشاعر بتفاصيل الأحداث اليومية التي تمر عليه، بل إن جل اهتمامه منصب على آثار هذه الأحداث في نفسه، من خلال الغوص في أعماقها».. والشاعر وحده قادر على الوصول إلى تلك الأعماق، ويضيف «انتهت وإلى الأبد تلك القصيدة التي ينظمها بعض الشعراء وكأنها تكليف مدرسي بصياغة مقال أو خواطر لموضوع محدد، الشعر هو عملية غوص وليس مجرد سباحة على سطح بحر النفس.. وفي هذا الديوان اخترت الغوص والتنفس تحت الماء». وبهذين الإصدارين يصل مجموع الدواوين الشعرية التي صدرت للعتيبة إلى 82 ديواناً، منها 33 نبطياً و49 فصيحاً.