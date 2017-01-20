أبوظبي (الاتحاد)
في ديوانين شعريين جديدين، يقدم الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة قصتين رومانسيتين من واقع معايشة ذاتية، كما يوضح في مقدمة الكتابين.
الديوان الأول نبطي بعنوان «بدر التمام» والثاني فصيح بعنوان «أميرتي»، ويبدو أن الديوانين يكملان بعضهما من الناحية السردية والموضوع، بينما يحافظ العتيبة على أسلوبه الشعري في القصيدة التقليدية بنمطيها الفصيح والعامي، مع اعتماده على المفردات البسيطة والصورة الشعرية المتدفقة. ويكشف الشاعر في مقدمة ديوان «بدر التمام» أن الديوان يتكون من فصول رواية واقعية عاشها بكل ما في القلب من مشاعر الحب وفيض الحنين والحنان ويقول:»هذه الفصول تشرح مواقف وأحداثاً يمكن أن تشكل بناء رواية لا تعتمد على الخيال، بل تستقي من الواقع». ويشير أن «بدر التمام» هو رمز للحبيبة التي التقاها في لندن «فتفتح ورد الحب، وتوهجت جمرة القلب، وانطلق الغناء» وكل قصيدة في الديوان تشكل فصلًا جديداً وأحداثاً متواصلة يؤرخها الشاعر في قصائد، بما فيها حادثة إجراء عملية جراحية في يده، وبعد تمام شفائه يبدأ «بدر التمام» في الجفاء والصدود حيث يناجيه الشاعر بقصائد عذبة.
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