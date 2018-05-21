المغرب يتهم جبهة بوليساريو بالاستفزاز

الرباط (أ ف ب)

اتهم المغرب أمس، جبهة بوليساريو بالقيام باستفزازات في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، مندداً بما قال إنه «انتهاك جديد موصوف لاتفاق وقف إطلاق النار» في هذه المنطقة الصحراوية المتنازع عليها.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن المملكة أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس وبعثة الأمم المتحدة في المنطقة، وطلبت من هذه الجهات «اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذه الممارسات غير المقبولة» في بلدة تيفاريتي.

وطالبت الرباط بـ «تحقيق دولي» حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية، منددة بظروف عيشهم «المهينة» والاستيلاء على المساعدة الإنسانية التي ترسل إلى المنطقة التي تسيطر عليها بوليساريو.

ودعا جوتيريس إلى التحلي بأقصى مستويات ضبط النفس، محذراً من تغيير «الوضع القائم» في الصحراء الغربية.