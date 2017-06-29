الحضري: المنافسة هدفي مع التعاون

القاهرة (د ب أ)

أبدى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم سعادته البالغة بالانتقال لصفوف فريق التعاون السعودي بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أن خطوة اللعب في الدوري السعودي تعد وسيلة هامة لإكمال مسيرته في الملاعب.

ووقع الحضري (44 عاما) أمس الأول على عقود انتقاله لفريق التعاون السعودي لمدة موسم واحد، وقال:«لدي أهداف منشودة أسعى لتحقيقها مع التعاون أهمها أن يتقدم الفريق للمنافسة على المراكز الأولى بالدوري السعودي لإسعاد جماهيره».

وشدد الحارس الدولي على أن دعم جماهير التعاون له وترحيبهم بانتقاله لصفوف فريقهم يعد دافعا قويا له قبل أن يبدأ مسيرته مع الفريق السعودي مع بداية الموسم المقبل.

واختتم الحضري تصريحاته موجها الشكر للشيخ تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي السعودي ولمحمد القاسم رئيس النادي، بعد التعاقد معه لحماية عرين الفريق الموسم المقبل، مؤكدا سعيه بقوة لدعم فريقه الجديد ومساعدته على التقدم وتحقيق الإنجازات.