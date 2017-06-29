مارادونا: إعداد الفجيرة للموسم الجديد يبدأ 15 يوليو

علي معالي (دبي)

يغادر دبي اليوم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا المدير الفني لفريق الفجيرة متوجهاً إلى روسيا للقاء الرئيس بوتين بناء على دعوة شخصية منه، وكان مارادونا قد عاد من كوبا أمس، بعد زيارة خاصة استغرقت عدة أيام. ويتوجه مارادونا من روسيا إلى نابولي بإيطاليا، حيث سيتم تكريمه هناك بمنحه صفة «مواطن من أهل نابولي»، بعد التاريخ الكبير الذي صنعه الأسطورة مع فريق نابولي من قبل. واستقر مارادونا على مواطنه لويس ايسلاس ليتولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الفجيرة، وهو من الشخصيات القوية وكان حارسا لمرمى منتخب الأرجنتين في كأس العالم التي توج بها التانجو في 1986، وأيضا في كأس عالم 1994، وسبق له العمل مدربا في بوليفيا. وعبر مارادونا عن سعادته بدعوة الرئيس الروسي للاجتماع معه، وقال: سأكون جاهزاً تماما للعمل مع بوتين من أجل شفافية كاملة لكأس العالم 2018، وهو الحديث الأهم مع بوتين في هذا التوقيت، وسأكون جزءاً مهماً من المونديال المقبل إذا طلب مني الرئيس الروسي ذلك، ليس فقط من أجل حبي لشخصية بوتين، ولكن دعماً للعبة التي أفنيت حياتي من أجلها.

وقال مارادونا: سأعود إلى دبي لبدء ترتيبات الموسم الجديد مع الفجيرة 15 يوليو المقبل التي تنطلق بالتعارف على عناصر الفريق من النواحي كافة في ظل الرغبة الكبيرة داخل النادي والجهاز المعاون معي بتقديم موسم استثنائي لعودة الفريق مجددا إلى دوري الخليج العربي. وأضاف: لن يتعارض عملي، سواء بوجودي حاليا سفيراً بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أو حتى عندما يطلب مني الرئيس الروسي بوتين العمل في كأس العالم المقبلة «روسيا 2018»، لأن أوراقي مرتبة تماما، وستكون الأولوية القصوى في الجهد والعمل والعطاء الكبير لفريق الفجيرة الذي أعتبره مرحلة تحد مهمة في مسيرتي الحالية، وأنا متفائل جداً بالعمل معه لرغبة الجميع في تقديم صورة إيجابية عن النادي والسعي إلى العودة مجددا للعب مع الكبار، خاصة وأن النادي لديه الإمكانيات التي تؤهله لذلك المكان. وتابع: أقول لجماهير الفجيرة، عليكم أن تثقوا في أننا سنقدم موسماً متميزاً وقوياً بفضل التعاون والتجاوب الذي سيكون من القائمين على أمور النادي في ظل الدعم الكبير من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس النادي.