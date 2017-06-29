الأحد آخر موعد لمقترحات الأندية لسقف الرواتب

معتصم عبدالله (دبي)

أوضح إبراهيم النمر الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، أن المهلة المحددة للأندية بشأن الملاحظات على مقترحات لجنة سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة برئاسة حميد الطاير والمشكلة بتكليف من اجتماع العمومية الأخير لمزيد من الدراسة، تنتهي بعد غد الأحد، قبل إحالة الملاحظات إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد القرار النهائي بشأن الموضوع.

وأشار النمر، إلى الالتباس بشأن مقررات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس الأول، وأوضح «اجتماع المجلس اطلع على مقترحات اللجنة المشكلة بقرار من العمومية ولم يتخذ قراراً بتأجيل البت في شأن الموضوع في انتظار ملاحظات الأندية على المقترحات حسب المهلة الممنوحة مسبقاً، والتي تنتهي بعد غد الأحد، على أن يكون القرار بشأن الاعتماد من عدمه، بيد مجلس الإدارة حسب السلطات المخولة له من العمومية. من جانبه، أوضح ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة وعضو لجنة سقف الرواتب أن عمل اللجنة اقتصر خلال اجتماعها الأول والوحيد على دراسة سقف الرواتب، وتقديم مقترحات بشأن الموضوع، وتم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد الذي يملك بدوره حق الاعتماد من عدمه، وضمت اللجنة التي ترأسها حميد الطاير وضمت في عضويتها إلى جانب اليماحي، أحمد الرميثي،أحمد سعيد، جمعة عبد الله، خالد الزعابي، عبد الله العجلة، وكانت (الاتحاد) أشارت إلى رفض الأندية بند الاستثناء المفتوح في مقترح سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة، والذي تضمن فئة أولى تستثني ثلاثة لاعبين في أندية المحترفين من السقف «عقد مفتوح»، مقابل لاعبين اثنين في أندية دوري الدرجة الأولى، وضمت فئات جدول رواتب اللاعبين المحترفين في المقترح المقدم لمجلس الإدارة 4 لاعبين في الفئة الثانية بحد أعلى للراتب 2 مليون و400 ألف درهم، و4 لاعبين في الفئة الثالثة بحد أعلى مليون و800 ألف درهم، و10 لاعبين في الفئة الرابعة بحد أعلى مليون و200 ألف درهم، و10 لاعبين في الفئة الخامسة بحد أعلى للراتب لا يزيد على 600 ألف درهم.