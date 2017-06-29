«إنجو» الهندية تزاحم الكبار وتتجه لإنتاج الكمبيوترات المحمولة

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة إنجو ‬أجهزة ‬كمبيوتر ‬محمولة ‬فائقة ‬النحافة تحت اسم «‬ليب ‬بوك» (‬LeapBook)‬، ‬وتم ‬تصنيع ‬جهاز «‬إنجو ‬ليب ‬بوك» ‬بتصميم ‬أنيق ‬ذي ‬وزن ‬خفيف ‬للغاية ‬وسُمك ‬فائق ‬النحافة.

وأصدرت الشركة ‬نموذجين ‬مختلفين، ‬وهما «ليب ‬بوك ‬إم ‬100» ‬و«ليب ‬بوك ‬ايه ‬100»، ‬وكلاهما ‬يعمل ‬بنظام ‬التشغيل ‬ميكروسوفت «‬ويندوز10»‬.

وقال تيم تشن الرئيس التنفيذي لدى شركة «إنجو» في بيان: «نشعر بسعادة بالغة لتقديمنا أجهزة «ليب بوك» للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع احتفالات العيد، قررنا بالشراكة مع «سوق دوت كوم» تقديم بطارية إضافية (‏power bank) ‬مع ‬جهاز ‬الكمبيوتر ‬المحمول «‬إنجو ‬ليب ‬بوك ‬إيه ‬100» ‬مقابل ‬سعر ‬499 ‬درهماً، ‬وهذا ‬العرض ‬مقدم ‬لفترة ‬محدودة ‬وسيكون ‬متاحاً ‬حصرياً ‬للمستهلكين ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬عبر ‬موقع «‬سوق ‬دوت ‬كوم»‬.

ويمتاز كل من «ليب بوك إم 100» و«ليب بوك إيه 100» بمظهر وتصميم رائع باللونين الفضي والذهبي، ما يعكس إحساساً بالرقي والأناقة، وتمتاز الأجهزة بسُمك فائق النحافة 18.2 مم، ما يجعل من الكمبيوتر المحمول «ليب بوك» واحداً من أنحف أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم.

وشاشة الجهاز عالية الوضوح بحجم 14.1 بوصة، تقدم دقة وضوح (1366×768) بكسل لتوفر تجربة مشاهدة وقدرات عرض غاية الجودة للاستمتاع بمشاهدة الأفلام وتصفح المواقع الإلكترونية المختلفة.