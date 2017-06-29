«إنجو» الهندية تزاحم الكبار وتتجه لإنتاج الكمبيوترات المحمولة

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة إنجو أجهزة كمبيوتر محمولة فائقة النحافة تحت اسم «ليب بوك» (LeapBook)، وتم تصنيع جهاز «إنجو ليب بوك» بتصميم أنيق ذي وزن خفيف للغاية وسُمك فائق النحافة.
وأصدرت الشركة نموذجين مختلفين، وهما «ليب بوك إم 100» و«ليب بوك ايه 100»، وكلاهما يعمل بنظام التشغيل ميكروسوفت «ويندوز10».
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ويمتاز كل من «ليب بوك إم 100» و«ليب بوك إيه 100» بمظهر وتصميم رائع باللونين الفضي والذهبي، ما يعكس إحساساً بالرقي والأناقة، وتمتاز الأجهزة بسُمك فائق النحافة 18.2 مم، ما يجعل من الكمبيوتر المحمول «ليب بوك» واحداً من أنحف أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم.
وشاشة الجهاز عالية الوضوح بحجم 14.1 بوصة، تقدم دقة وضوح (1366×768) بكسل لتوفر تجربة مشاهدة وقدرات عرض غاية الجودة للاستمتاع بمشاهدة الأفلام وتصفح المواقع الإلكترونية المختلفة.