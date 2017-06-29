ثقة المستهلكين في ألمانيا ترتفع خلال الشهر المقبل

برلين (د ب أ)
أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث السوق في ألمانيا «جي.إف.كيه» أمس، اتجاه ثقة المستهلكين في ألمانيا إلى التحسن الطفيف خلال يوليو المقبل.
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر المقبل بمقدار 0.2 نقطة إلى 10.6 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 10.6 نقطة.
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وارتفع مؤشر توقعات الحالة الاقتصادية للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الحالي، بمقدار 6.5 نقطة إلى 41.3 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات.
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وتعود النظرة المستقبلية الإيجابية للدخل بدرجة كبيرة إلى تحسن أحوال سوق العمل الألمانية.
كما ارتفع مؤشر الاستعداد للشراء بدرجة بسيطة خلال يونيو الحالي، مسجلا 57.9 نقطة بارتفاع قدره 2.2 نقطة.
كما أبدى المستهلكون استعداداً أكبر لشراء سلع كبيرة بمخاطرة مالية كبيرة.