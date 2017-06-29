ثقة المستهلكين في ألمانيا ترتفع خلال الشهر المقبل

برلين (د ب أ)

أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث السوق في ألمانيا «جي.إف.كيه» أمس، اتجاه ثقة المستهلكين في ألمانيا إلى التحسن الطفيف خلال يوليو المقبل.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر المقبل بمقدار 0.2 نقطة إلى 10.6 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 10.6 نقطة.

كانت كل المؤشرات الفرعية لمؤشر ثقة المستهلكين، وبالتحديد مؤشر الأداء الاقتصادي وتوقعات الدخل والتخطيط للمشتريات قد تحسنت خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر توقعات الحالة الاقتصادية للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الحالي، بمقدار 6.5 نقطة إلى 41.3 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات.

كما ارتفع مؤشر توقعات الدخل بمقدار 1.7 نقطة إلى 60.2 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.

وتعود النظرة المستقبلية الإيجابية للدخل بدرجة كبيرة إلى تحسن أحوال سوق العمل الألمانية.

كما ارتفع مؤشر الاستعداد للشراء بدرجة بسيطة خلال يونيو الحالي، مسجلا 57.9 نقطة بارتفاع قدره 2.2 نقطة.

كما أبدى المستهلكون استعداداً أكبر لشراء سلع كبيرة بمخاطرة مالية كبيرة.