الذهب يرتفع مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر

بنجالورو (رويترز)

ارتفع الذهب أمس، بعدما تراجع الدولار أمام عملات أخرى بفعل مراهنات على أن البنوك المركزية في أوروبا تتأهب لتقليص الحوافز النقدية، لكن ارتفاع الأسهم كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة إلى 95.685 أمس، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى بما قد يزيد الطلب. وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1249.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.40 بتوقيت جرينتش.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة مماثلة في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس إلى 1249.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.86 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3% إلى 922.50 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 858.95 دولار.