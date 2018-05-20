«الديوك» تحلم بالصياح الثاني

يتصدر المنتخب الفرنسي ترشيحات التأهل عن المجموعة الثالثة، التي يتواجد بها في مونديال روسيا بجانب أستراليا وبيرو والدنمارك، في ظل التشكيلة المثالية المتخمة بالنجوم التي يمتلكها مدربه ديديه ديشامب، القادم من خسارة صعبة على منتخب الديوك في بطولة اليورو الأخيرة، عندما تغلب عليه المنتخب البرتغالي في نهائي البطولة على أرضه وبين جماهيره، ويسعى هذه المرة ديشامب لتعويض الخسارة الأوروبية بلقب عالمي فريد، بعد اللقب الأول الذي حققه المنتخب الفرنسي قبل 20 عاماً بفرنسا، وساهم ديشامب بتحقيق ذلك اللقب كلاعب وكابتن للمنتخب، ويتمنى الآن أن يحقق هذا اللقب كمدرب للديوك، ويعول المدرب على كتيبة مميزة من اللاعبين مثل بول بوجبا وجريزمان وإمبابي، وغيرهم من النجوم الذين يتصدرون قوائم أفضل الأندية العالمية، والتي وضعت ديشامب في حيرة من أمره عند اختياره للقائمة النهائية، التي شهدت غياب لاعبين جيدين أيضاً منهم مارسيال نجم مانشستر يونايتد، وبنزيمة نجم ريال مدريد، ورابيو لاعب باريس سان جيرمان.

خاض المنتخب الفرنسي عبر التاريخ 14 مشاركة سابقة في كأس العالم، وتوج باللقب في مرة وحيدة في مونديال 98 على أرضه، وخلال مشاركاته ال 14 السابقة لعب 59 مباراة، حقق الفوز في 28 منها والتعادل في 12، وتعرض للخسارة في 19 مباراة، وسجل المنتخب الفرنسي عبر تاريخه 106 أهداف، واستقبل 71 هدفاً، ويعتبر خامس منتخب يصل إلى أكثر من 100 هدف في المونديال، بعد ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا، وحسب نتائجه فهو في المرتبة السابعة بعد المنتخبات الأربعة الماضية وإسبانيا وانجلترا.

تأهل المنتخب الفرنسي بعد أن تصدر المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، وخاض مباريات التصفيات في مجموعة ضمت السويد وهولندا وبلغاريا ولوكسمبورج وروسيا البيضاء، وحقق الديوك 7 انتصارات وتعادلين، وتلقوا الخسارة في مباراة وحيدة، من أصل 10 مباريات في التصفيات، سجل الفريق 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، وجمع 23 نقطة بفارق 4 نقاط عن السويد، وصيفة المجموعة والتي خاضت الملحق المؤهل للمونديال.