«عمومية طارئة» لمواجهة مخالفات «آسيوي الكاراتيه»

علي معالي(دبي)
كشف اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن جمعية عمومية طارئة تم تحديد موعدها في شهر أكتوبر المقبل، على هامش بطولة آسيا التي ستقام في الأردن، وذلك لتحديد موعد انتخابات الاتحاد الآسيوي في 2019.
قال الرزوقي: تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وحضرته كمراقب ومستشار للاتحاد الآسيوي، وبصفتي الدولية كوني نائب رئيس الاتحاد الدولي لمراجعة الكثير من المخالفات الواضحة في الاتحاد الآسيوي، حيث إن مجلس الإدارة الحالي أزمته في أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى 2021، وهو مخالف بحسب اللوائح، وسبق أن قمنا في الاتحاد الدولي بتنبيه الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بأن استمرار المجلس حتى 2021 أمر مخالف.
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