«عمومية طارئة» لمواجهة مخالفات «آسيوي الكاراتيه»

علي معالي(دبي)

كشف اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن جمعية عمومية طارئة تم تحديد موعدها في شهر أكتوبر المقبل، على هامش بطولة آسيا التي ستقام في الأردن، وذلك لتحديد موعد انتخابات الاتحاد الآسيوي في 2019.

قال الرزوقي: تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وحضرته كمراقب ومستشار للاتحاد الآسيوي، وبصفتي الدولية كوني نائب رئيس الاتحاد الدولي لمراجعة الكثير من المخالفات الواضحة في الاتحاد الآسيوي، حيث إن مجلس الإدارة الحالي أزمته في أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى 2021، وهو مخالف بحسب اللوائح، وسبق أن قمنا في الاتحاد الدولي بتنبيه الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بأن استمرار المجلس حتى 2021 أمر مخالف.

وتابع: في اجتماع اليابان مؤخراً، تم تشكيل لجنة لتعديل اللوائح سوف تعقد اجتماعها ودعوة الجمعية العمومية في الأردن، وخلال الاجتماع المقبل سوف تجتمع لجنة إعادة اللوائح ولتحديد موعد انتخابات مجلس الإدارة في 2019».. ووصف الرزوقي إنجاز اليابان الذي تحقق بفوز فاطمة خصيف بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية في فئة الناشئات بالرائع، مؤكداً أننا إذا وفرنا عوامل النجاح، سنجني الثمار، وهو ما حدث في اليابان مؤخراً، وأن مشاركة لاعبينا في أكبر عدد من البطولات سيجعلهم في المقدمة دائماً.