7 لاعبين دوليين يتقاسمون صدارة «الوفاء لزايد الشطرنجية»

دبي (الاتحاد)

تقاسم 7 لاعبين من الأساتذة الكبار الدوليين المركز الأول، لبطولة الوفاء لزايد الشطرنجية، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 126 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، وجاءت الصدارة برصيد 4 نقاط، بعد الجولة الرابعة من البطولة، وهو ما يعني أن اللاعبين السبعة فازوا بالجولات الأربع، في مقدمتهم الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن، والإسباني فيكتور ماسكالينكو والأذربيجاني إيلمر ماجيراموف، والمصري فؤاد الطاهر، والتونسي كمال النجيلي، والسوري طلال حلواني، والإسباني فيكتور ماسكلينكو، والمولدوفي فوريل أرديشيسكو.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة طبيعية، ودون مفاجآت، وعلى الطاولة الأولى فاز المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن على الدولي الفلبيني جوباني تابادا، وعلى الطاولة الثانية فاز فوريل أرديشيسكو على الدولي السوري صهيب العكلة، كما حقق الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني إلمر ماجيراموف نقطته الثالثة على حساب الدولي الفلبيني روكي بابلان، وكان الفوز من نصيب المصنف الرابع الإسباني فيكتور ماسكلينكو في البطولة، على حساب الدولي اللبناني عبدو سيموف، بينما تعادل الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر بارنسيبيا مع الدولي الفلبيني نولي دوريدو.

ومع نهاية الجولة الثالثة، جاء سالم عبد الرحمن في صدارة لاعبي البطولة، برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد تساوى معه 13 لاعباً.

واستكملت الجولة الرابعة صعود الأساتذة الكبار والأساتذة الدوليين لطاولات المقدمة، وحقق الدولي الإماراتي سالم عبد الرحمن نقطته الرابعة على حساب الدولي السوري عبدالقادر الريس، بينما خسر الأستاذ الدولي سعيد إسحاق من الأستاذ الدولي الكبير فوريل أرديشيسكو، ليتصدر في نهاية الجولة الرابعة سالم عبد الرحمن البطولة بمشاركة 6 لاعبين آخرين برصيد 4 نقاط، وهم الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر، والأستاذ الدولي التونسي كمال النجيلي، والدولي السوري طلال حلواني، والأذربيجاني ألمر ماجيراموف، والإسباني فيكتور ماسكلينكو، والمولدوفي فوريل أرديشيسكو.

وتشهد الجولة الخامسة مواجهات قوية بين الكبار، حيث يلعب على الطاولة الأولي سالم عبد الرحمن مع الإسباني فيكتور ماسكلينكو، وصعد الدولي المصري فؤاد الطاهر للطاولة الثانية في مباراة هامة مع المولدوفي فوريل أرديشيسكو، بينما تشهد الطاولة الثالثة لقاء الدولي التونسي كمال النجيلي مع الأذري المر ماجيراموف، ويلتقي الدولي السوري طلال حلواني مع الدولي الكوبي والتر بارنسيبيا.