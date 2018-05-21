جلسة «سيدات الشارقة» تضع خريطة تطوير رياضة المرأة

الشارقة ( الاتحاد)

دشنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة النسخة العاشرة من الدورة الرمضانية، بالجلسة الشبابية في إطار المنصة الحوارية «مستقبل المرأة الرياضية» وخرجت الجلسة بمخرجات تمثل خريطة طريق لتطوير رياضة المرأة، ووضع استراتيجيات مهمة من أجل النهوض بها وصولاً للريادة العالمية.

وقالت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: الحلقات الشبابية باتت نموذج عمل ريادي أساسه الحوار لتطوير قدرات الشباب في كافة المجالات، بدعم ومتابعة من قيادتنا الرشيدة التي حرصت على المتابعة والمباشرة لها، لتكون نموذجاً عالمياً غير مسبوق في تمكين الشباب.

وأضافت: نسعى في كل عام إلى تطوير الدورة الرمضانية واستحداث ألعاب جديدة تعزز التنوع في الرياضات والمنافسات التي تشملها، حيث خرجت الجلسة بنتائج مثمرة تسهم في تحقيقها للأهداف التي تنسجم مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بإتاحة المجال وتهيئة الظروف المناسبة للمرأة من خلال عقد وتنظيم الفعاليات والمنافسات على مدار العام، لخوض غمار الألعاب الرياضية والمنافسة في البطولات المختلفة. وخرجت الجلسة بمخرجات مهمة بعد نقاشات مثمرة مع لاعبات الفرق الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفتيات سجايا الشارقة، وتمثلت في وضع ميثاق رياضي معتمد إجبارياً من قبل الجامعات والمدارس لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وإنشاء موقع إلكتروني لوضع إنجازات المرأة الرياضية من قبل مجلس الشارقة للشباب، وكذلك إنشاء منصة شبابية رياضية تجمع جميع اللاعبات واهتمام الإعلام بشكل أوسع في جميع إمارات الدولة، وتغيير الفكر الرياضي لدى المجتمع من خلال إشراك أولياء الأمور في الميادين الرياضية، وزيادة فرص الاحتكاك من خلال رفع عدد المعسكرات من قبل الأندية والتضحية من قبل اللاعبات لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المحافل العالمية.