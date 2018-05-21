مواجهات قوية في افتتاح رمضانية النادي المصري

العين (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول مباريات النسخة الثانية من البطولة الرمضانية لكرة القدم، التي ينظمها النادي المصري بالعين على ملعبي كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين، وتقام منافساتها تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان وبمشاركة 18 فريقاً.

وفي أولى المباريات، تفوق فريق النادي المصري بالعين على منافسه فريق الأساطير 5 /‏ 3، وتعادل فريقا أبطال العين والهيلي في المباراة الثانية بهدفين لكل منهما.

وحقق فريق نعمة فوزاً مستحقاً على حساب الفراعنة بنتيجة 3 /‏ 1.

وفاز فريق الخزنة علي ناهل برباعية نظيفة، وحقق فريق النادي المصري بأبوظبي فوزاً كبيراً على حساب فريق النجوم 6 /‏ 3.