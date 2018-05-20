16 فريقاً تدشن بطولة استاد هزاع بن زايد

العين (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول بالملاعب الخارجية لاستاد هزاع بن زايد، بطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية، في نسختها الأولى، وحضر حفل الافتتاح سلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، وممثلو الفرق الستة عشر المشاركة في البطولة، والتي تمثل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد والجاليات في مدينة العين.

واستهل الافتتاح بتلاوة قرآنية وألقى بعدها أحمد الكعبي مدير البطولة كلمة بهذه المناسبة، حيث توجه بالشكر للفرق المشاركة وتابع حديثه قائلاً: بطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية لكرة القدم هي احتفال رياضي يجمع أبناء مدينة العين والمقيمين فيها، يعتمد تكراره على نجاح النسخة الأولى ونتمنى الالتزام بالروح الرياضية وأخلاقيات اللعبة وروح المنافسة، لنكتب بذلك نجاح جديد وولادة بطولة تخدم الرياضة والرياضيين، ودعماً لذلك فقد أضافت اللجنة العليا للبطولة جائزة اللعب النظيف لقائمة الجوائز، وذلك لتشجيع مختلف الفرق على الالتزام بأخلاقيات اللعبة وروح المنافسة الشريفة، وفي ختام كلمته تمنى لجميع الفرق التوفيق في البطولة.

وأعلن سلطان راشد بعد مصافحته للاعبي الفرق الأربعة المتبارين في الجولة الأولى، عن انطلاقة البطولة، وفي المباراة الأولى تفوق فريق جفرا للمقاولات على نادي العين 2/‏‏ 1، وفاز فريق تدوير على شباب دار زايد بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية فاز مستشفى توام على شرطة العين بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل الأوقاف والإنشاءات البترولية سلبياً.

وفي ختام اليوم الأول قام سلطان راشد بتكريم أفضل اللاعبين من اختيار اللجنة الفنية، والتي يرأسها نجم العين السابق فيصل علي، وكانت من نصيب هيثم العزيزي من جفرا للمقاولات، وسلطان بطي من تدوير، وعلي سعيد من مستشفى توام، وسلمان علي.

وتستمر مباريات البطولة يومياً حتى 16 رمضان، حيث يلتقي اليوم شباب دار زايد مع الإنشاءات البترولية، بينما يواجه الأوقاف فريق تدوير وجفرا للمقاولات مع مستشفى توام، وتختتم المباريات بلقاء يجمع شرطة العين بنادي العين.