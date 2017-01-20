«مياسة الهواجر» الأجمل بأعلى معدل من النقاط

أبوظبي (الاتحاد)

اعتلت الفرس «مياسة الهواجر» لمربط الياه صدارة الأشواط التأهيلية ضمن فعاليات اليوم الثالث لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة أول من أمس، وتصدرت شوط الأفراس عمر 7 سنوات بأعلى معدل بلغ 93.3 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «أجما» لمربط مندرة وحصلت على 92.5 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «منيرة البداير» لمربط بابل وحصدت 91.5 نقطة.

وتقام البطولة التي تُختتم مساء اليوم بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتميزت أشواط الأفراس ضمن المنافسات التأهلية لليوم الثالث للبطولة بالإثارة والقوة، حيث شهد الشوط السادس المخصص للأفراس عمر 6 سنوات تنافساً قوياً لوجود نخبة مميزة من الأفراس ذات المقومات الجمالية العالية.ونالت المركز الأول «غنادير الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني وحصلت على 92.4 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «الأريام اليابا» لمربط الأريام وحققت 92.3 نقطة، وحلت في المركز الثالث «فريدا» لسمو الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، وحصلت على 92.1 نقطة.

وأحرزت «فيليسيا آر إل سي» لمربط عجمان المركز الأول في الشوط الثامن المخصص للأفراس 8 - 9 سنوات، وحققت 93.1 نقطة، تلتها في المركز الثاني «بيستينا فيست» لبخيت الكتبي ونالت 92.8 نقطة، وحلت في المركز الثالث «الأريام أروا» لمربط الياه وحققت 91.5 نقطة.