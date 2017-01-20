«مياسة الهواجر» الأجمل بأعلى معدل من النقاط

أبوظبي (الاتحاد)
اعتلت الفرس «مياسة الهواجر» لمربط الياه صدارة الأشواط التأهيلية ضمن فعاليات اليوم الثالث لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة أول من أمس، وتصدرت شوط الأفراس عمر 7 سنوات بأعلى معدل بلغ 93.3 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «أجما» لمربط مندرة وحصلت على 92.5 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «منيرة البداير» لمربط بابل وحصدت 91.5 نقطة.
وتقام البطولة التي تُختتم مساء اليوم بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.
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وأحرزت «فيليسيا آر إل سي» لمربط عجمان المركز الأول في الشوط الثامن المخصص للأفراس 8 - 9 سنوات، وحققت 93.1 نقطة، تلتها في المركز الثاني «بيستينا فيست» لبخيت الكتبي ونالت 92.8 نقطة، وحلت في المركز الثالث «الأريام أروا» لمربط الياه وحققت 91.5 نقطة.
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