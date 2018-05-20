عماد النمر (الشارقة)

حقق فريق «الإمبراطور» حامل اللقب انتصاراً كبيراً في بداية مشواره للدفاع عن لقبه بالفوز على فريق «الفرسان» بسبعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات اليوم الثاني لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات، التي تقام للعام الثالث على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بمشاركة 16 فريقاً ضمن فئة الكبار وأربعة فرق في فئة الناشئين.

وكانت مباريات اليوم الثاني قد افتتحت بلقاء البركان وسبورت فور أوول ضمن منافسات الناشئين، وجاءت المباراة قوية ومتكافئة المستوى، وظهر سبورت فور أوول بصورة جيدة ونجح في تخطي منافسه بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل الأهداف محمود يزن «هدفين»، وحامد الزارعي، ومايد البلوشي فيما سجل للبركان ناصر البلوشي وعبد الله محمد.

وفي مباريات «الكبار»، قلب فريق سبورت فور أوول الطاولة على فريق ليناسي وحول تأخره بهدف إلى الفوز بالثلاثة على الوافد الجديد للبطولة، بدأ اللقاء مثيراً من خلال تسديدة أرضية زاحفة للاعب الشعب والجزيرة السابق راشد عبد الرحمن «جليل» مسجلاً الهدف الأول لليناسي، ورد السيد باقر بهدف التعادل بداية الشوط الثاني، ونجح عبد الله الأنصاري من تسجيل هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة ليحقق سبورت فور أوول الفوز الأول له.

وفي اللقاء الثاني دق فريق «إس دي آي» جرس إنذار للفرق المشاركة بعد اكتساحه لاماجيكا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ليعلن عن نفسه بقوة في أول ظهور له بالبطولة، جاءت البداية عن طريق يحيى علي الذي افتتح التسجيل لفريق لاماجيكا، لكن طاهر عبيد أدرك التعادل سريعاً، وأضاف ويليامز أوليفيرا «هدفين» لينتهي الشوط الأول 3/‏1، وفي الشوط الثاني أضاف حمدان الكثيري الهدف الرابع والخامس، وسجل اللاعب ثينك تينيس هدفين متتاليين في دقيقة واحدة، لتنتهي المباراة بفوز إس دي آي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق «الإمبراطور» حامل اللقب فوزاً عريضاً على «الفرسان» بسباعية دون رد، حيث افتتح الصربي ماركو بيرج أهداف فريقه في الدقيقة الثانية، وأضاف محمد بولادي الهدفين الثاني والثالث، وسجل عبد الله علي الهدف الرابع، واختتم محمد بولادي أهداف الشوط الأول بالهدف الشخصي الثالث والخامس لفريقه، وعمق الصربي بيرج جراح الفرسان بالهدف السادس في بداية الشوط الثاني، وعزز محمد بولادي فوز فريقه بالهدف الرابع له والسابع لفريقه الذي حقق انتصاراً عريضاً أعلن به عن نفسه بقوة كحامل للقب يسعى للحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

وتقام اليوم منافسات المجموعة الثالثة والرابعة حيث يلتقي فريق كواترو مع النجوم، ويلتقي الوطنية مع البحري، ويواجه فريق إنذار نظيره الأمل، وتختتم الأمسية بلقاء فريق شرطة الشارقة مع الصقور.