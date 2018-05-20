أمل بوشلاخ: المشاركة النسائية مهمة ومميزة في عام زايد

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل بطولات كرة القدم ضمن بطولة زايد الرياضية بمسابقة كرة القدم للسيدات، التي تنطلق اليوم، بعد أن اكتمل تسجيل فرقها وسحب قرعة مبارياتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وتقام جميع المباريات التي تستمر حتى الجمعة المقبل، بالخيمة الرياضية في نادي ضباط القوات المسلحة. ومن جانبها أشادت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية ومؤسسة كرة القدم النسائي، بالدعم والرعاية الكريمة التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لبطولة عام زايد الرياضية الرمضانية السنوية، التي ينظمها نادي وفندق ضباط القوات المسلحة الرمضانية، والتي أصبحت علامة بارزة بفضل المشاركة الواسعة من كافة الرياضيين على مستوى الدولة وخارجها، في ظل اهتمام ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وقيادته لمساعي الارتقاء والتنمية الرياضية التي تعاصرها الدولة في مختلف المجالات وخاصة الشبابية.

وقالت: لا شك أن المشاركة الرياضية النسائية في البطولة مهمة ومميزة، خصوصاً أنها تأتي متزامنة مع عام زايد الخير، وفي ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي تجده من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ودورها الريادي وحرصها الكبير على تحقيق كل ما فيه صالح ونهضة المرأة الإماراتية.

ووجهت بوشلاخ الشكر والتقدير للجنة المنظمة العليا لأولمبياد الضباط الرمضاني، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، وأعضاء اللجنة المنظمة، على جهودهم المميزة في سبيل إخراج الحدث بأبهى صوره، واستمرار التميز على مدار 22 عاماً، مما يؤكد على النجاحات الكبيرة التي ظلت تحققها البطولة عاماً بعد آخر، والتي ساهمت كثيراً في طفرة كرة القدم النسائية، على وجه التحديد باستقطاب العديد من الفرق والمنتخبات الشقيقة والصديقة، مما ساهم في إتاحة فرص الاحتكاك ومنح المزيد من الخبرات، والتي أصبحت محطة مميزة للتنافس وإبراز المواهب النسائية في ملتقى رياضي شامل، وسط مشاركة واسعة من الرياضيين من كل بقاع العالم.