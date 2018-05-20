لعبة الأذكياء توقد الشمعة 11 بثلاث بطولات

محمد سيد أحمد وعلي الزعابي (أبوظبي)

علاقة خاصة جمعت نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، مع بطولة زايد الرياضية الرمضانية، بدأت من عام 2006 وحتى 2015، حيث نظم النادي بطولة شطرنج ضمن بطولة زايد الرياضية على التوالي، وبعد عقد من الحضور المتوالي، توقفت البطولة في النسختين الماضيتين لظروف خارجة عن إرادة النادي واللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية، لتعود بشكل جديد هذا العام، وبثلاث بطولات «المفتوحة والسيدات والناشئين»، والتي تنطلق بين يومي الخميس والسبت المقبلين، بصالة المزيد بنادي ضباط القوات المسلحة.

وأكد حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، أن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، أهم بطولة لنادي أبوظبي للشطرنج والشطرنجيين لأنها تحمل اسم عام زايد، لذلك حرص النادي على أن يعود من خلالها ويصل سلسلة حضوره الدائم في هذا الحدث الرمضاني السنوي من جديد.

وقال: حرصنا على الدفع بنخبة اللاعبين في هذه البطولة ذات الخصوصية لنا وللجميع، والترتيبات جميعها مكتملة لإخراج بطولة الشطرنج في أبهى صورة، وأن تحقق الإضافة المطلوبة خلال هذا التجمع الرمضاني الذي يمثل أولمبياداً مصغراً، يحمل اسم زايد الخير والعطاء، والذي أيضاً يتزامن هذا العام مع الذكرى المئوية لمولده.

وثمّن الخوري رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شوؤن الرئاسة للحدث، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تضفي طابعاً خاصاً على البطولة التي تعد مونديالاً مصغراً، لكنه حافل بالتنوع في أنشطته الرياضية التي تعدد فيها الألعاب، وتشمل جميع الفئات العمرية وقطاعات المجتمع المتنوعة، وهو ما يوفر أجواء مثالية لممارسة ومتابعة الرياضة بمختلف ضروبها خلال الشهر الكريم، وتوفير ملتقى مجتمعي سنوي مميز.