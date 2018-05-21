اتحاد الكرة يعتمد إجراءات سقف رواتب اللاعبين

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الدوري مساء أمس، بمقره في دبي، برئاسة مروان بن غليطة وبحضور جميع الأعضاء، إجراءات تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين وانتقالاتهم، إضافة إلى اعتماد التعديلات المقترحة على اللوائح الخاصة بالاتحاد ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

كما تقرر خلال الاجتماع اعتماد لائحة توثيق البطولات للأندية وتعميمها على الجهات المعنية، وقرر المجلس التعميم على الأندية بإرسال ترشيحاتها للجان القضائية (الانضباط، غرفة فض المنازعات، الاستئناف، هيئة التحكيم، ميثاق الشرف ) للموسم الرياضي الجديد 2018 /‏2019، تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقده في 25 يونيو المقبل للاعتماد.

واطلع المجلس خلال اجتماعه، على اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة بشأن مشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في المسابقات الرياضية والآلية المقترحة من لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين، وتقرر اعتمادها، وإرسالها إلى الهيئة العامة للرياضة لإجازتها على أن يتم عقد ورشة عمل يوم بعد غدٍ، بحضور ممثلين عن لجنة المسابقات ولجنة دوري المحترفين والأندية.