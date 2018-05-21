ميسي يفاوض جريزمان

دبي (الاتحاد)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن ليونيل ميسي، نجم وقائد البارسا، يقود المفاوضات مع أنطوان جريزمان هداف ومهاجم أتلتيكو مدريد، بهدف إقناعه بالانضمام للفريق الكتالوني، وكشفت صحيفة «آس» المدريدية عن اتصال ميسي بالنجم الفرنسي ليخبره أن الجميع في برشلونة يرحبون به، ويسعون بقوة لجلبه لقيادة هجوم الفريق، يأت ذلك في الوقت الذي تسعى إدارة وجماهير الفريق المدريدي للحفاظ على اللاعب، وقد تعالت الهتافات بعد فوز الأتليتي ببطولة يوروبا ليجا لمطالبة جريزمان بالبقاء مع الفريق.

وكشفت تقارير فرنسية عن أن جريزمان يشعر بالتردد الشديد في اتخاذ القرار، حيث يفكر في البقاء ليصبح أسطورة أتلتيكو مدريد، وفي الوقت ذاته يفكر في الرحيل للبارسا لتحقيق المزيد من البطولات مع فريق كبير، وفي هذه الأثناء تلقى دعوة علنية من لويس سواريز للانضمام للبارسا، كما اتصل به ميسي هاتفياً لإقناعه باتخاذ قراره بالانتقال لصفوف الفريق الكتالوني، وقد يكون لهذه المحاولات مفعول السحر في إقناع جريزمان، خاصة أنها تحمل له تأكيداً بدعمه معنوياً من جانب النجم الأهم في برشلونة.