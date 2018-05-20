إطلاق «التطوير القيادي» في «الطويلة ب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة المعارف تعاونها مع شركة الطويلة آسيا للطاقة (تابكو) في برنامج لتطوير الكفاءات القيادية للمشرفين في تابكو.

وتهدف المبادرة التطويرية الجديدة، «برنامج التطوير القيادي بمحطة الطويلة ب»، إلى دعم رسالة تابكو المتمثّلة بالنموّ المستمر وخدمة المقيمين في أبوظبي.

يقدّم البرنامج الجديد تدريباً رفيع المستوى لعشرة مشرفين في تابكو من ذوي الكفاءات التقنية القوية. وسيتولّى مدرّبون متمرّسون من مجموعة المعارف تدريب المشاركين على أحدث المعايير العالمية للقيادة المؤسسية، والتركيز على التفكير الاستراتيجي، وإعداد هؤلاء المهنيين لتولّي مناصب قيادية في تابكو في المستقبل.

وفي نهاية البرنامج، سيكون المشاركون الناجحون قد أكملوا أيضاً شهادة المستوى الخامس في الإدارة والقيادة من معهد تشارترد للإدارة (CMI) عالمياً.

صمّم البرنامج بشراكة وثيقة مع تابكو لتلبية متطلبات التدريب والتطوير الفريدة في المؤسسة، وقد انطلق بجلسة تعريفية في 3 مايو الجاري.

ويشمل ذلك إجراء قياسات نفسية، وجلسات لإبداء الآراء والتقييم، ووضع خطط تطوير للأفراد.