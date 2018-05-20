إطلاق «التطوير القيادي» في «الطويلة ب»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة المعارف تعاونها مع شركة الطويلة آسيا للطاقة (تابكو) في برنامج لتطوير الكفاءات القيادية للمشرفين في تابكو.
وتهدف المبادرة التطويرية الجديدة، «برنامج التطوير القيادي بمحطة الطويلة ب»، إلى دعم رسالة تابكو المتمثّلة بالنموّ المستمر وخدمة المقيمين في أبوظبي.
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وفي نهاية البرنامج، سيكون المشاركون الناجحون قد أكملوا أيضاً شهادة المستوى الخامس في الإدارة والقيادة من معهد تشارترد للإدارة (CMI) عالمياً.
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ويشمل ذلك إجراء قياسات نفسية، وجلسات لإبداء الآراء والتقييم، ووضع خطط تطوير للأفراد.