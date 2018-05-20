حديد الإمارات تطلق حملة لمساعدة المتعففين خلال رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «حديد الإمارات» في أبوظبي مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وأطلقت الشركة مبادرة «نعطي لتبتسم» في 2016 بالمشاركة مع شركة «أغذية»، وتهدف هذه المبادرة، كما يوحي اسمها، إلى رسم ابتسامة على وجوه الناس من خلال توزيع صناديق الطعام المعبأة بمواد عالية الجودة لمساعدة الأسر المتعففة في الإمارات في شهر رمضان المبارك. في السنة الأولى وصلت المبادرة إلى 60 عائلة، ثم إلى 140 عائلة في 2017، و240 عائلة في 2018، وجمعت قوائم العائلات من الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الإماراتي.

وترى حديد الإمارات في المتطوعين عنصرًا حاسمًا لنجاح هذه المبادرة، حيث ارتفع عدد المتطوعين من 12 فقط في العام الأول إلى 60 في عام 2018، وقد نفذت حديد الإمارات برنامجاً خاصاً لمتطوعي حديد الإمارات وأغذية لتثقيفهم حول دور التطوع في خدمة المجتمع، والمشاركة في المبادرات المجتمعية ولم يقتصر نجاح مبادرة «نعطي لتبتسم» على الأثر المجتمعي، بل قدمت أيضًا مثالًا رائعًا لتعاون أكثر من كيان حكومي في خدمة هدف إنساني. وفي هذه المناسبة، وقالت ميثاء الحبسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «نحن سعداء بالتعامل مع شركة حديد الإمارات ومساعدة أعضاء الفريق في معرفة مزيد عن العمل التطوعي».