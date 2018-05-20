«المركزي» يحدد أسعار الصرف الرسمية لـ 62 عملة أجنبية

يوسف البستنجي (أبوظبي)
بدأ مصرف الإمارات المركزي تحديد أسعار صرف نحو 62 عملة أجنبية مقابل الدرهم الإماراتي، لغرض احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب متطلبات القانون الاتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المصرف أن هذه الأسعار مقدمة من قبل شركة «تومسون رويترز» وتم تحويلها إلى الدرهم عن طريق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
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وفي حال كانت بعض الأسواق مغلقة بسبب عطلة محلية، يتم اعتماد أسعار صرف العملات السائدة ذات الصلة لليوم السابق وبنفس التوقيت. ولفت إلى أن جميع الأسعار المستخدمة تمثل متوسط الأسعار لأزواج العملات المعنية.
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ووفقا لسياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي التي يلتزم بها المصرف المركزي، فإن المصرف يلتزم بتأمين احتياجات البنوك والشركات المالية وشركات الصرافة العاملة بالدولة من الدولار بسعر صرف ثابت.