«المركزي» يحدد أسعار الصرف الرسمية لـ 62 عملة أجنبية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بدأ مصرف الإمارات المركزي تحديد أسعار صرف نحو 62 عملة أجنبية مقابل الدرهم الإماراتي، لغرض احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب بموجب متطلبات القانون الاتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح المصرف أن هذه الأسعار مقدمة من قبل شركة «تومسون رويترز» وتم تحويلها إلى الدرهم عن طريق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبين أنه وفقا للآلية المعتمدة يتم تحديث أسعار العملات من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة، وتكون مبنية على أسعار صرف العملات السائدة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات من كل يوم.

وفي حال كانت بعض الأسواق مغلقة بسبب عطلة محلية، يتم اعتماد أسعار صرف العملات السائدة ذات الصلة لليوم السابق وبنفس التوقيت. ولفت إلى أن جميع الأسعار المستخدمة تمثل متوسط الأسعار لأزواج العملات المعنية.

كما قام المصرف المركزي لغرض احتساب الضريبة، بتوفير أسعار العملات منذ مطلع العام الحالي 2018 وحتى يوم أمس، بكامل تفاصيلها على موقعه الإلكتروني. وأكد «المركزي» أنه لا يتحمل وكذلك شركة «تومسون رويترز»، أو أي شخص أو أشخاص يمثلونهم، أي مسؤولية فيما يتعلق بأي خسائر مباشرة (أو غير مباشرة) قد تنجم عن استخدام هذه الأسعار المنشورة أو الاعتماد عليها.

ووفقا لسياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي التي يلتزم بها المصرف المركزي، فإن المصرف يلتزم بتأمين احتياجات البنوك والشركات المالية وشركات الصرافة العاملة بالدولة من الدولار بسعر صرف ثابت.