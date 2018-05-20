«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تفتتح «ري إيربان» أول حاضنة أعمال في دبي

دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن ترخيص أول حاضنة للأعمال في إمارة دبي، عقب إطلاقها لنشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» في إمارة دبي مارس الماضي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.
وفي هذا الإطار، افتتحت المؤسسة حاضنة الأعمال «ري إيربان» في حي دبي للتصميم، والتي تعد منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال، حيث توفر الحاضنة حزمة من الخدمات المتخصصة بمجالات برامج تطوير وتنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقديم مساحات عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الإبداعية المختلفة.
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ومن جانبه، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، حرص المؤسسة وجهودها الحثيثة لتقديم الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
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