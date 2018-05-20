«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تفتتح «ري إيربان» أول حاضنة أعمال في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن ترخيص أول حاضنة للأعمال في إمارة دبي، عقب إطلاقها لنشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» في إمارة دبي مارس الماضي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بإمارة دبي، إلى جانب توفير البيئة المثالية لأصحاب المشاريع الناشئة الإبداعية لمزاولة أعمالهم.

وفي هذا الإطار، افتتحت المؤسسة حاضنة الأعمال «ري إيربان» في حي دبي للتصميم، والتي تعد منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال، حيث توفر الحاضنة حزمة من الخدمات المتخصصة بمجالات برامج تطوير وتنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقديم مساحات عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الإبداعية المختلفة.

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «نعمل على تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة».

ومن جانبه، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، حرص المؤسسة وجهودها الحثيثة لتقديم الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وسيقدم استوديو حاضنة «ري إيربان»، ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج إرشادية لدعم المبتدئين بمجال الأعمال المبتكرة، وتحديداً في الجانب التجاري من عملهم، وذلك من خلال توفير بيئة عمل ومكاتب ابتكارية، حيث سيشكل المشروع حلقة وصل بين رواد الأعمال والعاملين المستقلين في المجالات الإبداعية.