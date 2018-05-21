«الفرانشايز العالمي» ينطلق في أبوظبي 16 أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات الدورة السادسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يومي 16 و17 أكتوبر المقبل، بمشاركة كبريات العلامات التجارية العالمية والشركات، بجانب الخبراء المتخصصين في القطاع.
وقالت الغرفة إن تنظيمها لمعرض «الفرانشايز» العالمي 2018 المتخصص بمجال «الامتياز التجاري» - كحدث تجاري مهم - يسهم في توسيع قاعدة الفرانشايز ودعم العلامات التجارية المحلية وتمكين الشركات من الارتقاء بأدائها وتشجيعها على توسيع نطاق استثماراتها، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
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وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الدورة السادسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي ستسهم في دعم مهمة غرفة أبوظبي لتحقيق خطة أبوظبي، باعتبار هذه الفعالية أحد العناصر الرئيسية التي تسهم في تحقيق استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى جذب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، وتوفير منصة تسهم في توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، ودعم رواد الأعمال والشباب المواطن وتشجيعهم للدخول والاستفادة من مشاريع الامتياز التجاري.
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وأضاف المهيري أن هذا الحدث يعتبر الأهم في قائمة الفعاليات الخاصة بحقوق الامتياز التجاري، ويرسخ لمكانة أبوظبي كوجهة مثالية عالمية في هذا المجال، وهو ما يجعله منصة استراتيجية للمستثمر المحلي والعالمي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المجدية والناجحة في قطاع حقوق الامتياز التجاري.