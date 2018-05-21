«الفرانشايز العالمي» ينطلق في أبوظبي 16 أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات الدورة السادسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يومي 16 و17 أكتوبر المقبل، بمشاركة كبريات العلامات التجارية العالمية والشركات، بجانب الخبراء المتخصصين في القطاع.

وقالت الغرفة إن تنظيمها لمعرض «الفرانشايز» العالمي 2018 المتخصص بمجال «الامتياز التجاري» - كحدث تجاري مهم - يسهم في توسيع قاعدة الفرانشايز ودعم العلامات التجارية المحلية وتمكين الشركات من الارتقاء بأدائها وتشجيعها على توسيع نطاق استثماراتها، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض الفرانشايز العالمي في دورته السادسة أكثر من 150 عارضاً دولياً ومحلياً يمثلون نحو 10 قطاعات متنوعة، ويأتي المعرض هذا العام امتداداً لحصيلة نجاحاتها السابقة، خاصة دورته الأخيرة التي حظيت بدعم 12 هيئة دولية متخصصة في الامتياز التجاري، واستقطبت أكثر من 3600 زائر توافدوا للاطلاع على مشاركة أكثر من 120 شركة و300 علامة تجارية.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الدورة السادسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي ستسهم في دعم مهمة غرفة أبوظبي لتحقيق خطة أبوظبي، باعتبار هذه الفعالية أحد العناصر الرئيسية التي تسهم في تحقيق استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى جذب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، وتوفير منصة تسهم في توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، ودعم رواد الأعمال والشباب المواطن وتشجيعهم للدخول والاستفادة من مشاريع الامتياز التجاري.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للمعرض هو تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، بالنظر إلى مكانته كمنصة تنافسية فعالة وقوية وأداة عمل رئيسية بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يوفره من فرص متميزة للشركات الأجنبية والمحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة «الفرانشايز».

وأضاف المهيري أن هذا الحدث يعتبر الأهم في قائمة الفعاليات الخاصة بحقوق الامتياز التجاري، ويرسخ لمكانة أبوظبي كوجهة مثالية عالمية في هذا المجال، وهو ما يجعله منصة استراتيجية للمستثمر المحلي والعالمي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المجدية والناجحة في قطاع حقوق الامتياز التجاري.