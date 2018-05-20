أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلٌ من شركة إنجازات لنظم البيانات (إنجازات)، المتخصصة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وشركة «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»، ووحدة تكنولوجيا المعلومات في شركة مبادلة للاستثمار، عن إطلاق مشروع «ترابط»، وهو مبادرة استراتيجية مشتركة لإنشاء «منصة سحابية هجينة» تستفيد منها الشركات التابعة لمجموعة «مبادلة» في أبوظبي، وتعمل المنصة على نشر تقنيات الموردين العالميين الرئيسيين.

ومن شأن مشروع «ترابط»، تمكين العملاء الحاليين لشركة «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»، والذين يزيد عددهم على 25 مؤسسة وشركة، بالإضافة للشركات التابعة لمبادلة، من تعزيز الاستفادة من المنصة السحابية الهجينة، كما سيتيح لهم نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة أسرع، وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين، بطريقة فعّالة وقابلة للتطوير.

ويقدم مشروع «ترابط» نموذج تشغيل مرناً يعتمد على مبدأ «الدفع حسب الاستخدام» عند تفعيل خدماته، وسيسهم هذا النموذج في الحد من النفقات المالية، وزيادة التركيز على توفير قيمة أكبر للأعمال، بالاستفادة من المبادرات المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.

وسيتم تنفيذ مشروع «ترابط» على مراحل خلال عامي 2018 و2019، حيث ستتولى شركة «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال» مهام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المشتركة نيابة عن مجموعة «مبادلة»، وإسناد الجوانب التشغيلية إلى شركة «إنجازات»، للاستفادة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة لديها. وفي المراحل اللاحقة، سيتم تشغيل العمليات على «منصة سحابية هجينة» حديثة يمكن استخدامها بوساطة عدد من العملاء في وقت واحد، إضافةً إلى كونها قابلة للتطوير. وفي نهاية المطاف، ستضم تلك المنصة جميع شركات ومشاريع شركة مبادلة للاستثمار، كما يمكن توسعتها لتشمل شركات وجهات أخرى في أبوظبي.