غراب يعتدي على «سعاة البريد» في كندا

مونتريال (أ ف ب)

علقت هيئة البريد الكندية عمليات التوزيع في حي في فانكوفر (غرب)، بعد هجوم غراب على عدد من سعاة البريد.

وروى فيل لوجو الناطق باسم هيئة البريد الكندية «لقد واجهنا مشاكل في هذا الحي عندما هاجم غراب بلدي سعاة البريد». وأضاف «سلامة موظفينا والبريد لها الأولوية»، موضحاً أن السكان أبلغوا بمكان تسلم رسائلهم. وأدى هجوم لهذا الطائر إلى إصابة أحد سعاة البريد على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضح الناطق «نراقب الوضع، وسوف نستأنف توزيع البريد ما إن يزول الخطر». وقد اشتهر هذا الغراب البلدي الذي سمي «كانوك» العام الماضي عندما اختطف سكيناً من أمام أفراد في الشرطة كانوا يحققون في موقع جريمة.

وشوهد أيضاً في قطار الأنفاق في المدينة، وهو يأكل من وجبة فطور في مطعم تابع لسلسلة «ماكدونالدز» في الحي. ولـ«كانوك» صفحة على شبكة «فيسبوك» يتابعها أكثر من 50 ألف شخص، حيث يضع سكان في الحي صوراً وأشرطة فيديو بانتظام.