حل مشكلة الاتصال بالإنترنت

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي والذين يعتمدون على مزودي الخدمات في بعض الأحيان، ضعف الاتصال، وعدم استجابته بسرعة لطلبات المستخدمين المختلفة..

لذا يجب التأكد من أن البطء سببه «الراوتر» المنزلي المسؤول عن بث الإنترنت، وليس الهاتف أو الكمبيوتر، ويمكنك بكل سهولة التأكد من ذلك بمحاولة ربط هاتف آخر على الإنترنت المنزلي الذي يحتوي المشكلة، وإذا كانت النتيجة سلبية، فمعنى ذلك بأن هنالك مشكلة في «الراوتر المنزلي».

هنا يجب عمل التالي:

. غلق جهاز «الراوتر»، ثم سحب الأسلاك منه «ولا تنسى ترتيبها» حسب ما كانت عليه بالسابق، ثم غلق جهاز «الإنترنت الرئيس» والذي تزوده في الغالب الشركة، التي قامت بتزويد الخدمة لديك.

. انتظر لدقيقة أو أكثر، ثم أعد تشغيل جهاز الإنترنت الرئيسي، ومن ثم أعد الأسلاك في ترتيبها الصحيح إلى «الرواتر»، وأخيراً أعد تشغيله.

. جرب سرعة الإنترنت لديك، فإذا كانت النتيجة سلبية ولم تتحسن عن السابق، وكانت المشكلة في كمبيوتر شخصي، قم بإلغاء ما يعرف «TEMP» والخاص بالإنترنت، وستجده بمتصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

. إذا بقيت النتيجة سلبية، فقم بعمل «ريست/Reset» لجهاز الراوتر، هنا يجب الاتصال بمزود الخدمة لتزويدك بالإعدادات السليمة إذا لم تعرفها.

. أما إذا كنت تستخدم «الهاتف الذكي» وكانت النتيجة سلبية بعد هذه الخطوات، فيمكنك إعادة لإعدادات الشبكة، وبعدها إذا ظلت النتيجة سلبية، قم باستبدال جهاز «الراوتر» لديك بآخر جديد وحديث، أو قم بعمل «فورمات/Format» لجهاز الكمبيوترك أو حاول تحديث هاتفك الذي يعاني بطء الإنترنت، أو قم باستبداله إذا بقيت تعاني بطء الإنترنت، ولا تنسى أن تقوم بترقية باقة الإنترنت لديك وزيادة سرعتها.