3 قتلى باشتباكات في مخيم صبرا بلبنان



تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 بيروت (د ب أ) لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات وقعت بمخيم صبرا في لبنان، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الليلة قبل الماضية أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وقعت في مخيم صبرا بين مجموعة بلال عكر (أخطر المطلوبين في المخيم) ومجموعة أبو محمد بدران، أسفرت عن مقتل بلال عكر وسمير بدران وطفلة أخرى. ونقلت جثث القتلى إلى المستشفى، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة. وسجل انتشار للجيش في محيط المخيم لإعادة الوضع إلى طبيعته. وأشارت الوكالة إلى أن المدعو بلال عكر مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف بتهم الاتجار بالمخدرات وتنفيذ أعمال إجرامية.