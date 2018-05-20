«الماجدي بن ظاهر».. دراما تؤرخ للشعر النبطي في المنطقة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
توثيق حياة الشاعر الإماراتي «الماجدي بن ظاهر» وابنته سلمى في عمل درامي ضخم يضع صناع الدراما أمام تحديات كبيرة، كون الأعمال التاريخية تترك صدى واسعاً لدى المشاهد، والعمل يرصد الملامح الأولية للشعر النبطي ضمن المجتمع المحلي، ويسلط الضوء على تلك الحقبة الإماراتية، التي اشتهرت بالتجارة وصيد الأسماك، واستخراج اللؤلؤ وصناعة السفن الشراعية، فضلاً عن التحديات التي واجهها السكان لمواجهة الظروف البيئية.
محطات رئيسة
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ومن خلال أحداث العمل، يتعرف المشاهد على حب ابن ظاهر للبحر، حيث عمل في مرحلة متأخرة من حياته صياداً للسمك، وغواصاً لاستخراج اللؤلؤ، إلا أن عجزه لم يسمح له بالعمل على الرغم من إصراره، وعندما علم البحارة أنه هو ابن ظاهر طلبوا منه البقاء وأعطوه أجره كاملاً، تقديراً لمكانته واحتراماً لمنزلته الشعرية، كما كان ابن ظاهر دائم التنقل في أنحاء الإمارات والدليل على ذلك كثرة أشعاره عن الغربة.
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