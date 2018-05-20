أسمهان النقبي تحترف تجهيز «المشاوي»

أشرف جمعة (أبوظبي)

تعيش مقدمة البرامج في تلفزيون أبوظبي أسمهان النقبي أياماً لها طابعها الخاص مع شهر رمضان المبارك الذي يجعلها موجودة بصفة دائمة على مائدة الأسرة التي في الغالب تكون عامرة بالعديد من الأطعمة المختلفة، ورغم أنها ليست من هواة الطبخ، لكنها تستغل بعض أوقات الفراغ في رمضان لإعداد طبقها المفضل من المشاوي والذي لا يحتاج إلى وقت طويل، خصوصاً أن الطبخ يحتاج إلى التفنن في الطهي، وأنها تعد طبقها بحرفية تامة كونها تحب هذا النوع من المشاوي.

وقالت إنها تفضل بعض الأطعمة الأخرى، مثل الثريد والهريس، وإنها من الذين يتناولون اللقيمات بانتظام في رمضان، ورغم ما تعج به المائدة الرمضانية من أطعمة شهية، فإنها تحاول الحفاظ على رشاقتها، ومن ثم عدم الاستسلام لمثل هذه الأطعمة التي تجعل المرء يرضخ لطعمها المستساغ، وإنها تفضل دخول المطبخ في الأوقات التي تشعر بأنها في حاجة إلى عمل تجهيز طبقها الذي تعده من الأطعمة الخفيفة.