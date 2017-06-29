الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في بنغازي

عواصم (وكالات)

أكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي أمس، سيطرة الجيش على مواقع جديدة بمحور وسط البلاد بمدينة بنغازي.

وقال الزوي لموقع «بوابة الوسط»، إن قوات الجيش الليبي فرضت سيطرتها على مستودع الغاز وشارعي الشويخات وبن عيسى، وتتقدم باتجاه شارع الشريف من ناحية عمارات الخليج، مع انهيار واضح للتنظيمات الإرهابية بمحور الضريح. وأوضح الزوي أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو تشن غارات جوية مكثفة، تستهدف مواقع وتجمعات لعربات مسلحة للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة.

وأفادت مصادر في مدينة الزاوية الليبية، باحتجاز سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في منطقة الحرشة غربي طرابلس التابعة لبلدية الزاوية. وجرى تنفيذ عملية الاختطاف من قبل ميليشيا متطرفة يقودها شعبان هدية المعروف بـ «أبو عبيدة الزاوي» التابع للقاعدة.

وتسيطر على مدينة الزاوية، ميليشيات عدة غير محددة الولاءات وغير خاضعة للحكومات الليبية.

جديرٌ بالذكر أن الزاوي اعتقلته السلطات المصرية عام 2013، على خلفية اختطاف سبعة دبلوماسيين مصريين من السفارة المصرية بطرابلس، قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل إطلاق الدبلوماسيين المصريين السبعة.

وكشف تقرير جديد أصدره مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في جنيف النقاب عن أن آلاف المقاتلين من تشاد وإقليم دارفور السوداني والنيجر يؤججون الاضطرابات في ليبيا، ويحاربون لحساب فصائل متناحرة، ويسعون لتشكيل حركات تمرد، إضافة إلى قطع الطرق وتهريب السلاح.

وذكر أن السنين الماضية، التي شهدت فيها منطقة الصحاري حروباً امتدت أكثر من فترات السلام، وفرت أرضية خصبة لتصاعد العصابات المأجورة والمقاتلين المستعدين للقتال مع أي طرف يدفع أجورهم، وانتعشت سوقهم بشكل كبير منذ العام 2011 في ليبيا.