البرلمان العربي يناقش احتلال إيران جزر الإمارات الثلاث الأربعاء

أحمد شعبان (القاهرة)

يعقد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جلسته السادسة الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 يوليو، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تقريرها بشأن مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، والتداول حول الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة، وهي احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والقضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، والجولان العربي السوري المحتل.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، كما تستعرض تقريراً حول متابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف التنفيذ في الدول العربية وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي، وتستعرض اللجنة التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وتبحث كيفية الاستفادة، وتفعيل مقترحات ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي عقدها البرلمان العربي في أبريل الماضي.

وسيكون على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان، خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي، فيما تتناول لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقريراً حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، وتقرير اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور مبدئي لمشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وكذا تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور للنهوض باللغة العربية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال، وإضافة البعد الاجتماعي لتقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بشأن الهجرة وحقوق الإنسان.

ويسبق كل هذه الفعاليات اجتماع لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة، واجتماع لجنة الوساطة، واجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي الحادي عشر للفصل التشريعي الثاني يومي 1 و2 يوليو 2017، الذي سيناقش جداول أعمال اللجان، وذلك تحضيراً لعقد فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربي، ومناقشة عدد من مقترحات مواضيع العمل، بالإضافة إلى البنود الدائمة على جدول أعماله.

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة.

يضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.