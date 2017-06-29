تركيا تدمر أهدافاً كردية في سوريا



تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 أنقرة (وكالات) أعلن الجيش التركي أمس، أن قواته ردت بإطلاق وابل من نيران المدفعية ليل الثلاثاء-الأربعاء ودمرت أهدافاً «لوحدات حماية الشعب» الكردية بعد أن أطلق مقاتلو هذه القوات النار على الجيش الحر السوري المعارض في منطقة مرعناز جنوبي بلدة أعزاز وقرب عفرين الحدودية شمال سوريا. وجاءت الضربات المدفعية بعد أن حذر وزير الدفاع التركي من أن أنقرة سترد على أي تحركات تمثل تهديداً من قبل الوحدات الكردية، وبعد تقارير تحدثت عن أن أنقرة تعزز وجودها العسكري شمال سوريا. وتدعم واشنطن الوحدات الكردية في القتال ضد «داعش» بينما تعتبر أنقرة هؤلاء المقاتلين الأكراد السوريين «إرهابيين» لا يمكن تمييزهم عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور. وقال الجيش في بيان إن الوحدات الكردية استهدفت بنيران الأسلحة الآلية مساء أمس الأول، عناصر للجيش الحر المدعوم من تركيا في منطقة مرعناز جنوبي بلدة أعزاز شمال سوريا. وأوضح البيان العسكري «استُخدمت مركبات الدعم الناري في المنطقة للرد بالمثل على النيران المعادية وتم تدمير أو تحييد الأهداف المحددة».