«وادي جهنم» موقع سوري-إيراني لإنتاج صواريخ بعيدة المدى



تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 بيروت (وكالات) كشف موقع «زمان الوصل» عن صور جوية لموقع قال إنه جديد وسري يستخدمه النظام السوري وحليفه الإيراني لتطوير وإنتاج صواريخ بعيدة المدى، ويعرف «بوادي جهنم». وأشار الموقع إلى أن المركز الذي يتكون من أبنية عدة، أقيم بمنطقة وادي جهنم في بانياس بمحافظة طرطوس، وانطلق بناؤه قبل عام تقريباً ويخضع لإشراف إيراني مباشر، مرجحاً أن يتم افتتاحه نهاية 2017. كما لفت الموقع إلى أن زيارة الأسد لموالين له بريف حماة يوم العيد، كانت تغطية لزيارة قام بها للموقع، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من الخبراء الإيرانيين والروس استغرق ساعتين.