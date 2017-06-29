ضبط عنصر إرهابي في المكلا

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت ضبط أحد عناصر تنظيم القاعدة في إحدى النقاط التفتيشية في مدينة المكلا عاصمة المحافظة. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد»: إن قوات النخبة ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية بالقرب من حاجز أمني في المكلا، مضيفاً أن العنصر كان يقوم بعملية الاستطلاع حول الحاجز، وأن الجنود تمكنوا من رصد تحركاته وضبطه وتسليمه للأجهزة المختصة للتحقيق معه.

وشددت القوات الأمنية والعسكرية من إجراءاتها الأمنية في مداخل ومخارج مدن ساحل حضرموت ضمن الخطط الأمنية الرامية لتأمين المنطقة من أي هجمات أو عمليات إرهابية.

وأكدت القوات أن هناك تدابير إلزامية تم اتخاذها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المكلا ومدن ساحل حضرموت، متوعدة بعدم التهاون والتساهل مع أي عناصر تحاول القيام بأعمال تخريبية وإرهابية لزعزعة الأمن والسكينة العامة التي تنعم حضرموت.

وأشار قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، إلى أن قوات النخبة تسجل انتصارات متواصلة على عناصر الشر والإرهاب في ظل استمرار عمليات التأهيل والتدريب التي تتلقاها القوات من أجل الارتقاء بالعمل الأمني ومحاربة الإرهاب، مؤكداً أن الخطط الأمنية مستمرة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وإفشال أي مخططات تستهدف السكينة العامة التي تعيشها مدن وساحل حضرموت.