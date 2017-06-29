اغتيال عقيد بالجيش في حضرموت



تاريخ النشر: الخميس 29 يونيو 2017 حضرموت (الاتحاد) اغتال مسلحون مجهولون عقيداً في الجيش اليمني ومرافقاً له برتبة مساعد أثناء مرورهما بسيارة خاصة بالقرب من أحد الأسواق الشعبية بمدينة القطن بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد. وذكر مصدر محلي لـ«الاتحاد»، أن العقيد قاسم أحمد غازي، ومرافقاً له قتلا إثر إطلاق نار استهدف السيارة التي يستقلانها، مضيفا أن مسلحين مجهولين ترجلوا من على متن سيارة نوع شاص، وباشروا باستهداف سيارة العقيد، ما أدى إلى مقتله ومرافقه على الفور بالقرب من سوق شعبي بالقطن، مضيفاً أن المسلحين قاموا برمي جثتيهما في الطريق العام ونهب السيارة.